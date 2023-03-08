مسيرة في رام الله نصرة للأسرى ودعماً للمقاومة ومنددة بالعدوان على جنين

نظمت الفصائل الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى فعاليات مساندة للأسرى في معركتهم ضد إدارة السجون وإجراءات الوزير الإسرائيلي ايتمار بن غفير، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة المحتلة، تحولت إلى مسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، ومعلنة التأييد لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وسارت المسيرة شوارع رام الله تهتف لكتيبة جنين وعرين الأسود وضد العدوان، وكذلك تهتف للأسرى في سجون الاحتلال وتطالب بالثأر من الاحتلال

وتم تلاوة البيان رقم خمسة للجنة الطوارئ للحركة الوطنية الأسيرة خلال الوقفة على دوار المنارة التي شارك بها الآلاف

وتزامنت الوقفة مع وقفات شبيهة في مدن الضفة، استجابة لطلب لجنة الطوارئ العليا بإقامة مسيرات في مراكز المدن الساعة 9 مساءً.

وأعلنت الفصائل خلال الوقفة الإضراب الشامل غدا في رام الله حدادا على أرواح الشهداء، و استنكارا لجريمة الاحتلال.