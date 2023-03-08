بالصور شاهد | وداع حزين في منزل عائلة الشهيد المشتبك زياد الزرعيني في جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:28 ص
08 مارس 2023
الشهيد جهاد الزرعيني (5).jpeg
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شاهد | وداع حزين في منزل عائلة الشهيد المشتبك زياد الزرعيني في جنينالشهيد جهاد الزرعيني (1).jpeg
الشهيد جهاد الزرعيني (5).jpeg
الشهيد جهاد الزرعيني (4).jpeg
الشهيد جهاد الزرعيني (2).jpeg
الشهيد جهاد الزرعيني (3).jpeg
 

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