تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأربعاء
14° - 13°
الأربعاء
14° - 13°
الخميس
15° - 15°
الجمعة
18° - 18°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.62
يورو
3.82
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.11
جنيه إسترليني
4.28
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالصور
شاهد | وداع حزين في منزل عائلة الشهيد المشتبك زياد الزرعيني في جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:28 ص
08 مارس 2023
شاهد | وداع حزين في منزل عائلة الشهيد المشتبك زياد الزرعيني في جنين
متعلقات
إغلاق منزل عائلة الشهيد قراقع في حي الطور بالقدس
09:03 ص
القائد النخالة يهنئ عائلة الشهيد صلاح أبو حسنين بزفاف نجلته
05:15 م
باسل الأعرج.. المثقف المشتبك الشهيد
11:14 ص
الجهاد الاسلامي تنعى الشهيد الطفل واكد من جنين و تؤكد على ضرورة استمرار المقاومة
07:18 م
عاجل