قاسم: اعتداء أجهزة السلطة على مواكب الشهداء سقوط وطني وأخلاقي

عقب الناطق الإعلامي باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأربعاء 8 مارس 2023، على اعتداء أجهزة أمن السلطة على موكب تشييع الشهيد عبد الفتاح خروشة في نابلس شمال الضفة المحتلة.

وقال قاسم في تصريح له: "إن اعتداء أجهزة أمن السلطة على جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة، واسقاط جثمانه على الأرض، يمثل انحطاط وطني وأخلاقي، وسيظل عاراً يلاحق من أعطى التعليمات لهؤلاء بالاعتداء على الشهيد".

وأكد أن السلطة العاجزة تماماً عن حماية شعبنا من عدوان المستوطنين، تلجأ إلى مهاجمة جثمان من رد العدوان عن أهلنا في نابلس.

وأضاف: "واضح أن قيادة السلطة مصرة على تنفيذ مخرجات قمة العقبة الأمنية حتى لو كان على حساب العدوان على رموز الشعب الفلسطيني".

قمعت أجهزة أمن السلطة في مدينة نابلس، جنازة الشهيد المجاهد المقاوم عبد الفتاح خروشة، والذي ارتقى رفقة 5 شهداء آخرين أمس خلال اقتحام الاحتلال "الإسرائيلي"، لمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.