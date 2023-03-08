أجمل رسائل التهنئة بيوم المرأة العالمي- رسال تهنئة مكتوبة ليوم المرأة 2023، يحتفل العالم اليوم الثامن من مارس / آذار، باليوم العالمي للمرأة، جاء هذا الاحتفال إشادة بدور المرأة شريكة الرجل في بناء المجتمعات، فالمرأة العاملة وربة البيت لها تأثير كبير في بناء الشخص الذي يمكن أن يكون له تأثير قوي في بناء مجتمعه وبلده، لذا قرر العالم اعتبار الثامن من آذار يوما عالميا للمرأة حتى إن الكثير من الدول يعتبرون هذا اليوم يوم إجازة رسمي لكل مرافق الدولة.

عبارات تهنئة بمناسبة عيد المرأة العالمي 2023

عبارات تهنئة بمناسبة عيد المرأة العالمي 2023، يوافق اليوم الأربعاء 8 مارس/ آذار، اليوم العالمي للمرأة، حيث اختاره العالم للاحتفال والاحتفاء بدور المرأة في المجتمع لذا تم تخصيص يوم لها للاحتفال به تقديرا لما تصنعه، وفي هذا اليوم يتم تبادل التهاني والعبارات الجميلة بين الابن وأمه وبين الأخ وشقيقته، وبين الزوج وزوجته كونها امرأة تربي أطفاله وتصنع منهم روادا للمستقبل، لذلك قرر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إضافة عدد من عبارات ورسائل التهنئة بيوم المرأة العالمي 2023.

ليس وراء كل رجل عظيم امرأة بل إلى جانب كلّ رجل عظيم امرأة

صباح النِساء الجَميلات

بأي عُمرٍ و بأي شكلٍ و بأي لون و بأي وَجع

فَـأنتُنَّ جمال الحيَٱةِ و عذُوبتها .. #happywomensday 💗#يوم_المراه_العالمي #صباح_الخير pic.twitter.com/5zTUJzVP7G — Wisal Yahfoufi🦋⁦⁦ (@wisalyahfoufi) March 8, 2023

اجمل عبارات عن اليوم العالمي للمرأة تويتر

اجمل عبارات عن اليوم العالمي للمرأة تويتر، العالم يحترم المرأة ويحترم دورها في مساعدة وتكملة الرجل في العديد من أمور الحياة، حيث يحتفل العالم في الثامن شهر مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة تعبيرا منه عن حجم الامتنان والمحبّة التي تفيض احترامًا للمرأة المُناضلة، لكلّ أخت وأم ومعلّمة وطبيبة ومهندسة وعاملة وربة بيت... إلخ، هذا الأمر دفعنا لكي نرفق لكم عبارات وجمل تهنئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2023.

8 مارس ٢٠٢٣

كل عام وأنتي أساس الحياه وأنتي محتوى المجتمع يوميًا🤍#يوم_المراه_العالمي #HappyWomensDay pic.twitter.com/9N2McpQD6Q — َ (@THErarelady_) March 8, 2023

تهنئة رسمية بمناسبة عيد المرأة

تهنئة رسمية بمناسبة عيد المرأة، وعن يوم المرأة العالمي، نرفق للمتابعين أجمل عبارات ورسائل التهنئة بهذه المناسبة، منها، بكثير من الوفاء لمشوار العطاء الطّويل نزفّ التّهاني إلى تلك السّيدة الفاضلة، إلى كلّ أم في العالم، سائلين الله تعالى أن يُبارك في الأعمار، وأن يحفظكنّ بعين الرّعاية، إنّ المرأة هي قصّة الخير التي تُرخي بتفاصيلها على الحياة العامة كغيمة في صيفٍ عابر، فاللهم احفظ نساء المسلمين لما فيه الخير والبركة، بكثير من الحُب والامتنان نقف على احترام تلك الإنسانة التي طالما كانت إيجابيّة في المُجتمع، فالمرأة هي الأم وهي الأخت وهي العمّة والخالة، وهي الزوجة الحنون، في يوم المرأة العالمي أُبارك لجميع النساء، وأسأل الله أن يزيد البركات وأن يحفظ تلك الوجوه لما فيه الخير والعافية للجميع، مُبارك عليكنّ، إنّ يوم المرأة العالمي هو مناسبتنا التي نُطلّ منها على تقدير المرأة، وعلى شكرها على دورها البارز في المُجتمع، مُبارك يا صنّاع الغد والمُستقبل.