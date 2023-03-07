مشعل: "التهدئة" لا تخدم سوى الاحتلال والقبول بها يعني حسم لصراع الفلسطيني على أرضه

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، خالد مشعل، اليوم الثلاثاء7/3/2023م، أن الحديث عن التهدئة في فلسطين، يعني أن نترك لـ"بنيامين نتنياهو" المجال لحسم الصراع وفق الأجندة "الإسرائيلية".

وقال مشعل في الندوة التي أقامتها الحركة الإسلامية في الأردن، بعنوان "في ظلال الإسراء والمعراج.. الواقع والواجب المطلوب" :" إن التهدئة المزعومة تستوجب أن يصمت الفلسطيني عن حقه، وأن لا يقاوم، حتى يخلو الميدان للاحتلال الإسرائيلي ليصنع بعد ذلك ما يشاء.

وبين أن التهدئة خديعة كبرى لا تخدم سوى الاحتلال، الذي يسعى إلى تمرير أجندته ومشاريعه ومخططاته، بأقل كلفة ممكنة، مشيراً إلى أن الاحتلال يتجرأ على الشعب الفلسطيني، ويهدم البيوت، ويرتكب المجازر المتلاحقة، دون أن يبالي بأحد".

ولفت إلى أن "الاحتلال يستهدف الأردن ووصايته على المسجد الأقصى"، مشدداً على أنه "حين تغيب البندقية من المحيط العربي، ويُترك الشعب الفلسطيني ليدافع عن حق الأمة بصدوره العارية؛ فإن هذا يجرّئ العدو أكثر وأكثر".

ودعا مشعل إلى ضرورة تعزيز الصمود الفلسطيني السياسي والعسكري والإعلامي، في مواجهة الاحتلال وإجراءاته وانتهاكاته، موجهاً رسالة للوسطاء، قائلاً: "إذا أردتم تهدئة فأوقفوا جرائم الاحتلال".