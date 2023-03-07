جيش الاحتلال يقرر تعزيز القبة الحديدية على حدود غزة

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الثلاثاء7/3/2023م " إن قيادة الجيش قررت في هذه اللحظات تعزيز نشر القبة الحديدية في الجنوب؛ خشية إطلاق صواريخ من قطاع غزة، رداً على أحداث مخيم جنين اليوم".

وبحسب موقع عبري لايف ، فأن الجيش قرر تعزيز منظومة القبة الحديدية في الجنوب خوفاً من إطلاق صواريخ من غزة رداً على مجزرة جنين

واستشهد ستة مواطنين وأصيب 16 آخرين بجراح خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهداء هم:" ‌‎1- محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، ‌‎2- مجد محمد عزمي حسينية (26 عاماً)، ‌‎3- طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، ‌‎4- زياد امين الزرعيني (29 عاماً)، ‌‎5- عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً) الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية حوارة الأسبوع قبل الماضي وقتل 2 من المستوطنين، 6- معتصم ناصر صباغ (22 عاماً).