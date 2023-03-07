36 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 36 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 7 عمليات إطلاق نار، أعنفها كان في جنين بمشاركة مقاومين من كتائب القسام.

وأصيب جنديان من قوات اليمام الخاصة في جيش الاحتلال، كما أسقط المقاومون طائرتين بدون طيار خلال الاشتباكات في جنين.

وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال قرب المدخل الشمالي لمدينة اريحا، وعلى جبل جرزيم، وحاجز بيت فوريك في نابلس، كما استهدفوا سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة عطريت في رام الله.

واندلعت مواجهات في 11 نقاط متفرقة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وقلقيلية وبيت لحم وأريحا والخليل وجنين، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

واشتعلت الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة بالعمليات المؤثرة ضد الاحتلال ومستوطنيه، خلال شهر فبراير المنصرم.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" في تقريره الدوري (1177) عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال الشهر الماضي، أدت إلى مقتل (8) إسرائيليين، وإصابة (43) جنديا ومستوطنا بجراح مختلفة.