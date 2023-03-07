الفصائل تدعو للمشاركة اليوم في “مسيرات الغضب” دعمًا للأسرى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:11 م
07 مارس 2023
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دعت فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في “مسيرات الغضب” ؛ دعمًا للأسرى بالتزامن مع استمرار خطواتهم النضالية لليوم 22 ، والهجمة الشرسة على مخيم جنين في الضفة المحتلة لمواجهة الحرب التي يشنها المجرم الصهيوني إيتمار بن غفير وحكومته الفاشية على ابناء شعبنا واسراه في سجون الاحتلال .

وقالت الفصائل في بيان صحفي، إن المسيرات ستنطلق اليوم الثلاثاء 07 مارس 2023م، بعد صلاة العشاء مباشرة.

وستنطلق المسيرات من المناطق التالية:

  •  مدينة غزة -من مفترق الاتصالات وصولًا لمقر الصليب الأحمر- غزة.
  • محافظة رفح /دوار النجمة 
  • محافظة خانيونس-السد العالي منطقة الظهرة المعسكر 
  • محافظة الوسطى -مفترق النصيرات ،،البريج مقابل البنك الاسلامي الوطني *
  • محافظة الشمال-معسكر جباليا 
  • الترنس 
     
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