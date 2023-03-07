الفصائل تدعو للمشاركة اليوم في “مسيرات الغضب” دعمًا للأسرى

دعت فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في “مسيرات الغضب” ؛ دعمًا للأسرى بالتزامن مع استمرار خطواتهم النضالية لليوم 22 ، والهجمة الشرسة على مخيم جنين في الضفة المحتلة لمواجهة الحرب التي يشنها المجرم الصهيوني إيتمار بن غفير وحكومته الفاشية على ابناء شعبنا واسراه في سجون الاحتلال .
وقالت الفصائل في بيان صحفي، إن المسيرات ستنطلق اليوم الثلاثاء 07 مارس 2023م، بعد صلاة العشاء مباشرة.
وستنطلق المسيرات من المناطق التالية:
- مدينة غزة -من مفترق الاتصالات وصولًا لمقر الصليب الأحمر- غزة.
- محافظة رفح /دوار النجمة
- محافظة خانيونس-السد العالي منطقة الظهرة المعسكر
- محافظة الوسطى -مفترق النصيرات ،،البريج مقابل البنك الاسلامي الوطني *
- محافظة الشمال-معسكر جباليا
- الترنس