الفصائل تدعو للمشاركة اليوم في “مسيرات الغضب” دعمًا للأسرى

دعت فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في “مسيرات الغضب” ؛ دعمًا للأسرى بالتزامن مع استمرار خطواتهم النضالية لليوم 22 ، والهجمة الشرسة على مخيم جنين في الضفة المحتلة لمواجهة الحرب التي يشنها المجرم الصهيوني إيتمار بن غفير وحكومته الفاشية على ابناء شعبنا واسراه في سجون الاحتلال .

وقالت الفصائل في بيان صحفي، إن المسيرات ستنطلق اليوم الثلاثاء 07 مارس 2023م، بعد صلاة العشاء مباشرة.

وستنطلق المسيرات من المناطق التالية: