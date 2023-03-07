أسير من طولكرم يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

ذكر نادي الاسير، أن الأسير عمار ياسر سعيد قزموز من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم يدخل، اليوم الثلاثاء، عامه الــ21 داخل سجون الاحتلال.

وحسب نادي الاسير، فإن قزموز كان قد تعرض لعدة محاولات اغتيال فاشلة قبل اختطافه بتاريخ 7/3/2003، وخضع لتحقيق عنيف في مركز تحقيق الجلمة لمدة 90 يوما متتالية.

واشار إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت حكماً بالسجن الفعلي بحق الأسير قزموز لمدة 35 عاما، تم تخفيضها لتصبح 23 عاما. ويعتبر من قيادات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وممثل الأسرى في سجن النقب الصحراوي، وهو نجل الشهيد ياسر قزموز الذي استشهد العام 1990.

واَضاف نادي الاسير، أن الأسير قزموز وخلال فترة سجنه الطويلة تنقل بين معظم سجون الاحتلال، وحرم من زيارة ذويه، لعدة سنوات قبل أن تسمح مخابرات الاحتلال لعائلته بزيارته بشكل متقطع، لافتا الى أن الأسير قزموز أصيب بإصابات خطيرة في كافة أنحاء جسده أثناء قمع قوات الاحتلال للأسرى في سجن النقب عام 2019