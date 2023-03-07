بالفيديو شهداء وجرحى خلال محاصرة منزل في جنين وسط اشتباكات مسلحة

تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، منزلاً على أطراف مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اشتباكات مسلحة بين المقاومين والقوات المقتحمة، أسفرت عن ارتقاء شهيد.

وذكر شهود عيان، بأن قوة خاصة "إسرائيلية" تسللت إلى أطراف جنين، مستخدمة شاحنة مموهة، فيما خرجت آليات عسكرية من حاجز جلمة نحو المخيم لمحاصرة منزل يعود لعائلة الشهيد أمجد العزمي.

وأفاد عيان، بأن أعمدة الدخان تتصاعد من هذا البيت بعد إطلاق صواريخ موجهة نحوه، مشيرةً إلى أن مروحيات تساند القوات المنتشرة في العملية العسكرية، بعد أن فرضت طوقًا حوله، وتطالب والد الشهيد أمجد بتسليم نفسه.

وحسب مصادر طبية، فقد وصلت 3 إصابات بينها خطيرة برصاص الاحتلال إلى مستشفى جنين، وأعلنت وزارة الصحة، بعدها عبر بيان، عن استشهاد الشاب محمد غزاوي (26 عاما) جراء اصابته برصاصة في الصدر.

وأعلنت كتيبة جنين، في بيان مقتضب لها، استهداف قوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية في «محيط المخيم» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.