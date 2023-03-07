استقالة رئيس الوزراء القطري

أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني استقالته، اليوم الثلاثاء، فيما قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هذه الاستقالة.

وفي الإطار، أصدر أمير قطر تميم بن حمد قراراً بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة، رئيسا لمجلس الوزراء.

وكان قد تولى الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني منصب رئيس الوزراء إلى جانب وزير الداخلية منذ يناير/ كانون الثاني 2020، إلى غاية استقالته اليوم.

ويُشار إلى أنه تسود حالة من الترقب لإعلان رئيس الوزراء المكلف عن تشكيلة حكومية جديدة برئاسته، بعد إقرارها من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد.