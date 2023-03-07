د. حمدونة يطالب المؤسسات الحقوقية والدولية الضغط لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسيرات

طالب المختص بقضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة اليوم الثلاثاء بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، والذي يصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام المؤسسات الحقوقية والانسانية والدولية التى تعمل في شؤون المرأة بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات بحق ( 29 ) أسيرة فلسطينية في السجون الاسرائيلية ، اللواتى يتعرضن للاعتداءات والمضايقات اليومية ، مضيفاً أن قضية الأسيرات الفلسطينيات ستبقى جرحاً نازفاً لن يندمل الا بتحقيق حريتهن .

وقال حمديونة في تصريح صحفي:" أن إدارة مصلحة السجون تقوم بعشرات الانتهاكات التى لا تعد ولا تحصى بهدف التضييق على الأسيرات كسياسة الاستهتار الطبى، والتفتيشات والاقتحامات، وعدم السماح بإدخال احتياجاتهن من الخارج مع الأهالي، والمعاملة السيئة من قبل إدارة السجون خلال الاعتقال والتحقيق وفى السجون وأثناء النقل في البوسطة".

وأضاف د. حمدونة :"إن الأسيرات تعرضن للاعتداء الجسدى فى ظل سياسة " بن غفير "، وهناك اجراءات مشددة بحقهن فى سجن الدامون، كوجود الكاميرات التى تحد من الحركة والنشاط الرياضة فى ساحة السجن، والمنع من الزيارات واللقاء بالاطفال، والتحقيقات بوسائل وأساليب وحشية والاعتداء والتعذيب الجسدى و النفسى، والتعرض للعزل الانفرادى، وفرض الغرامات، بالإضافة للتفتيشات المستمرة والأحكام الردعية، وفى بعض الأحيان عزل الأسيرات بالقرب من الجنائيات اليهوديات اللواتى لا يكففن عن أعمال الاستفزاز المستمر، ومنع الأسيرات من تقديم امتحان الثانوية العامة ( التوجيهي ) والجامعة وعدم ادخال الكتب، وحرمان الأهل من إدخال الملابس والاحتياجات".