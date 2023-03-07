ميسي يُعمق جراح الهلال السعودي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:13 م
07 مارس 2023
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عمق اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، جراح فريق الهلال السعودي في الدوري السعودي للمحترفين، من خلال هجمة مرتدة.

جاء ذلك مساء أمس الإثنين، حينما خسر من الفتح بنتيجة 1-2، على ملعب الملز بالعاصمة الرياض، في الجولة الـ18 من الدوري السعودي.

وحرمت هذه الهزيمة الهلال من دخول المربع الذهبي، وأبقت الفارق بينه وبين النصر، المتصدر، 13 نقطة، لكنه يمتلك مباراتين مؤجلتين قد تقلصان الفارق إلى 7 نقاط.

وعقب المباراة، عاشت جماهير نادي الفتح على وقع احتفالات كبيرة بالانتصار على الهلال، وهو نفس الأمر الذي فعله اللاعبون في ملعب الملز بالرياض.

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