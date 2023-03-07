القيادي عز الدين: جرائم المستوطنين بالأقصى تصعيدٌ خطيرٌ يستوجب التصدي له

أكد طارق عز الدين، المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، أنّ ما يقوم به قطعان المستوطنين من إرهاب واعتداءات واقتحامات متصاعدة للمسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية، تصعيدٌ خطيرٌ يستوجب التصدي له بكل الطرق.

جاء ذلك تعقيباً على التصعيد الصهيوني بحق أهلنا في الضفة الغربية المحتلة وخاصة بلدة حوارة والمسجد الأقصى في القدس.

وقال عز الدين في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" : "إن حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عما يجري من إجرام للمستوطنين سواء في القدس أو في بلدة حوارة شرق نابلس وفي كل مكان، كونها تعطي تعليمات لهم، وتوفير حماية من جيش الاحتلال.

وأضاف :"إنَّ قيام الصهيوني بن غفير بتشكيل مجموعة إرهابية يهودية مسلحة في مدينة اللد في الداخل المحتل، بمثابة إعلان لاستهداف أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، ما يشكل تهديداً وخطراً مباشراً على الوجود الفلسطيني على أرضه.

ودعا عز الدين، أبناء شعبنا في كل الساحات بضرورة توحيد الجهود ورص الصفوف، وتصعيد العمل المقاوم بكل الطرق والوسائل للتصدي لسياسة الإرهاب والاستهداف الصهيوني، لأن الاحتلال لا يفرق بين منطقة وأخرى والهدف تهجير وطرد أبناء شعبنا عن أرضه.