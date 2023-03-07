قطاع غزة يُسجل 3986 مولوداً جديداً و307 وفيات خلال فبراير

سجّل قطاع غزة خلال فبراير، ثلاثة آلاف و986 مولوداً جديداً، و307 حلات وفاة.

وأوضحت الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني، أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بألفين و92 مولوداً بنسبة تقدر بـ 52.48 %، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 47.51% بواقع ألف و894 مولودة.

وذكرت إحصائية الوزارة، أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت ألف و455 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 767 مولوداً. كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 734 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 537 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 493 مولوداً جديداً.

الوفيات

وفي السياق اته، بيّنت أنها سجلت 307 حالات وفاة خلال هذه الفترة، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 180حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 58.63 %، مقابل 127 وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 41.36 %.