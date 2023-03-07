"الحرس القومي" الخاص بـ"بن غفير" ينطلق رسمياً اليوم بالداخل المحتل...!

انطلقت، اليوم الثلاثاء 7-3-2023، عصابة ما يسمى بـ"وزير الأمن القومي" الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير الخاصة في الشرطة والتي تعرف باسم "الحرس القومي" في الداخل المحتل.

ونقلت مصادر عبرية، عن المتطرف بن غفير إعلانه عن انطلاق ما تسمى بـ"قوات الحرس القومي" في مدينة "اللد " بالداخل المحتل، والتي ستكون بديل ابن غفير عن الشرطة الصهيونية في الحالات التي يُفقد فيها السيطرة على الشرطة وقيادتها.

وأضافت المصادر، أنه في الحالات المشابهة لما حدث في المدن الفلسطينية في الداخل المحتل عام 48 في مايو 2021، وهي جزء من "الحرس القومي" الذي شكله بن جفير ليكون تحت تصرفه في حالات الطوارئ الخاصة به شخصياً.