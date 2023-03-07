3 أسرى من الجهاد يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

ذكرت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، أن ثلاثة أسرى من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ دخلوا أعوامًا جديدة في الأسر داخل سجون الاحتلال الصهيوني.

وأضافت مهجة القدس في تصريح صحفي صدر عنها، أن الأسرى هم: الأسير المجاهد محمد بشير نصري محمد أبو الرب (48 عامًا)؛ من بلدة قباطية بمحافظة جنين بالضفة المحتلة، وهو أعزب؛ أنهى عشرين عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الحادي والعشرين في سجون الاحتلال، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 07/03/2003م؛ وصدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة (24) عامًا بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي؛ والمشاركة بعمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني؛ ويقبع حاليًا في سجن مجدو.

والأسير المجاهد عمار ياسر سعيد عيسى "قزموز" (44 عامًا)؛ من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، وهو أعزب؛ أنهى عشرين عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الحادي والعشرين في سجون الاحتلال، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 07/03/2003م؛ وصدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة (23) عامًا بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي؛ والمشاركة بعمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني؛ ويقبع حاليًا في سجن رامون.

والأسير المجاهد سميح ماهر سلامة الحداد (37 عامًا) من حي الزيتون بمدينة غزة، وهو أعزب، أنهى سبعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال، واعتقله قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 07/03/2006م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (20) عامًا بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ والمشاركة بعمليات للسرايا ضد قوات الاحتلال الصهيوني؛ ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.