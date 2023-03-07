بالفيديو بالأسماء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات شرسة في بيت لحم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدد من المواطنين في بلدة تقوع في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال نفذ حملة اعتقالات ببلدة تقوع في بيت لحم، طالت سبعة مواطنين، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق.

ووفق نادي الأسير فإن المعتقلين من بلدة تقوع هم:

1.الأسير السابق أحمد إبراهيم العمور

2.عدي سامي البدن

3.الأسير السابق أحمد كمال العمور

4.محمود ذيب العمور

5.قسام نضال العمور

6.محمد صابر البدن

7.حمزة عدنان البدن