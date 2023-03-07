سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-3-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:15 ص
07 مارس 2023
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تستحوذ  أسعار الذهب في مصر على اهتمام عدد كبير من الناس، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة منهم وخاصة من التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج.

ونحرص دوماً على أن نقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار الذهب في مصر، حيث نقدم لكم كافة أسعار الذهب وعياراتها المختلفة وأي تغييرات تطرأ على أسعار أو أي تحديثات أخرى.

وشهد سعر الذهب في مصر خلال الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرا، حيث كان قد سجل أمس الإثنين، زيادة بقيمة 20 جنيها في عيار 21 لوحده.

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-3-2023، كما يلي:
عيار الذهب                              السعر

سعر الذهب عيار24                         2114 جنيه 

سعر الذهب عيار21                         1850  جنيه 

سعر الذهب عيار18                         1586  جنيه 

الجنيه الذهب                                 14800جنيه

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