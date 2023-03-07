سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-3-2023

تستحوذ أسعار الذهب في مصر على اهتمام عدد كبير من الناس، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة منهم وخاصة من التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج.

ونحرص دوماً على أن نقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار الذهب في مصر، حيث نقدم لكم كافة أسعار الذهب وعياراتها المختلفة وأي تغييرات تطرأ على أسعار أو أي تحديثات أخرى.

وشهد سعر الذهب في مصر خلال الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرا، حيث كان قد سجل أمس الإثنين، زيادة بقيمة 20 جنيها في عيار 21 لوحده.

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-3-2023، كما يلي:

عيار الذهب السعر

سعر الذهب عيار24 2114 جنيه

سعر الذهب عيار21 1850 جنيه

سعر الذهب عيار18 1586 جنيه

الجنيه الذهب 14800جنيه