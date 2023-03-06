ارتقاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا الى إلى 46,104 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا إلى 46,104 قتلى؛ حسبما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة عقب اجتماع للحكومة.

وقال إردوغان إن حكومته تسعى إلى نقل نصف مليون ناج من الزلزال إلى 100 ألف منزل سابق التجهيز في غضون شهرين.

وأكد "لن نعرف السكون والراحة إلى أن تعود الحياة إلى طبيعتها في المناطق المنكوبة".

وأضاف "هدفنا نقل نصف مليون ناج إضافي من الزلزال إلى 100 ألف منزل سابق التجهيز في غضون شهرين".

وأردف إردوغان "نخطط لبناء 488 ألف وحدة سكنية جديدة في مناطق الزلزال، منها 405 آلاف شقة والبافي منازل ريفية".

ومما يذكر أنه في 6 شباط/ فبراير ضرب جنوب تركيا وشمال سورية زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت كارثة الزلزال التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلفت دمارا ماديا ضخما طال 11 ولاية في الجزء الجنوبي لتركيا.