"حكومة نتنياهو" ترفض تقديم أي تسهيلات للفلسطينيين خلال شهر رمضان

أكدت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين6/3/2023م، أن "حكومة نتنياهو" لن تقدم أي تسهيلات للفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقاً لموقع واللا، فإن "رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الحرب غالانت، ورئيس الأركان هاليفي، وقائد القيادة الوسطى فوكس، ومنسق عمليات الحكومة عليان، ناقشوا الليلة الماضية تقديم تسهيلات للفلسطينيين من الضفة خلال شهر رمضان".

وبين الموقع أن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى قرارات بشأن تقديم تسهيلات للفلسطينيين وسط تحذيرات من اندلاع توتر كبير خلال شهر رمضان.

وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة أوضاعاً أمنية صعبة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، وما يصاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن ارتقاء شهداء، وإصابة واعتقال المئات، وسط تحذيرات من تصاعد حالة التوتر لتصل لانتفاضة فلسطينية تعم كافة المدن الفلسطينية بما فيها قطاع غزة.

يذكر أن شهر رمضان عام 2021م، شهد حالة توتر طالت كافة المدن الفلسطينية اثر سياسات حكومة الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس بشكل عام، أسفرت عن وقوع عشرات العمليات الفلسطينية، بالإضافة لشن الاحتلال عدواناً عسكرياً على قطاع غزة تصدت له المقاومة الفلسطينية بشجاعة وبسالة ضمن معركة اطلقت عليها اسم "معركة سيف القدس".