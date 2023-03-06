السفير العمادي يصل قطاع غزة مساء اليوم

وصل مساء اليوم الإثنين6/3/2023م، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة.

وبحسب مراسلنا، فإن السفير القطري وصل القطاع برفقة وفد من اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة عبر منفذ بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وتأتي زيارة السفير العمادي لقطاع غزة في محاولة إبعاد غزة عن دوامة التصعيد خلال شهر رمضان، حيث عقد السفير سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية مساء أمس الأحد 5/3/2023، وفقاً لقناة كان "الإسرائيلية".

يشار إلى أن الأوضاع الامنية في الضفة والقدس وغزة تشهد حالة من التوتر، اثر سياسات حكومة " نتنياهو" الفاشية ووزير أمنه القومي "بن غفير" خاصة ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس ومدن الضفة الفلسطينية المحتلة.