المؤتمر العام للأحزاب العربية يهنئ حركة الجهاد الاسلامي بنجاح انتخاباتها الداخلية

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة برقية تهنئة من الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، بمناسبة انجاز الانتخابات الداخلية لاختيار امين عام الحركة، و أعضاء المكتب السياسي لدورة جديدة مدتها 4 سنوات.

و قال الأمين العام للأحزاب العربية، قاسم صالح في رسالة له إن الانتخابات الداخلية لحركة الجهاد الإسلامي جرت بشكل ديمقراطي، و سادتها الروح الأخوية و الأجواء الإيجابية بمشاركة واسعة من أبناء الحركة في كل من ساحتي قطاع غزة و الخارج، حيث تم اختيار أعضاء المكتب السياسي في القدس و الضفة الغربية و السجون، و التي خضعت لإجراءات امنية خاصة بسبب الظروف الاستثنائية.

و أكد صالح بأنه على ثقة بأن حركة الجهاد الإسلامي المجاهدة ستواصل مسيرتها نحو تحرير القدس و كل فلسطين.

و اعرب عن أمله في أن تدفع هذه المحطة المهمة في مسيرة الحركة باتجاه استمرار معادلة وحدة الساحات، و الدفاع عن القدس و المسجد الأقصى، و تعزيز المقاومة و الحفاظ عليها كأهم الأولويات.

كما استذكر المؤتمر العام للأحزاب العربية شهداء الحركة القادة الميامين، و على راسهم الشهيد المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي، و الدكتور رمضان شلح رحمهما الله، و كل قادة سرايا القدس الابطال في الضفة و القدس و الشتات، و الذين ارتقوا شهداء في هذا المسيرة الطويلة و المباركة و الجرحى البواسل و الاسرى الابطال و كل المقاتلين الذين يمتشقون السلاح على امتداد فلسطين