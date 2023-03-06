المؤتمر العام للأحزاب العربية يهنئ حركة الجهاد الاسلامي بنجاح انتخاباتها الداخلية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:36 م
06 مارس 2023
مؤتمر الاحزاب العربية
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تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة برقية تهنئة من الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، بمناسبة انجاز الانتخابات الداخلية لاختيار امين عام الحركة، و أعضاء المكتب السياسي لدورة جديدة مدتها 4 سنوات.

 و قال الأمين العام للأحزاب العربية، قاسم صالح في رسالة له إن الانتخابات الداخلية لحركة الجهاد الإسلامي جرت بشكل ديمقراطي، و سادتها الروح الأخوية و الأجواء الإيجابية بمشاركة واسعة من أبناء الحركة في كل من ساحتي قطاع غزة و الخارج، حيث تم اختيار أعضاء المكتب السياسي في القدس و الضفة الغربية و السجون، و التي خضعت لإجراءات امنية خاصة بسبب الظروف الاستثنائية.

و أكد صالح بأنه على ثقة بأن حركة الجهاد الإسلامي المجاهدة ستواصل مسيرتها نحو تحرير القدس و كل فلسطين.

و اعرب عن أمله في أن تدفع هذه المحطة المهمة في مسيرة الحركة باتجاه استمرار معادلة وحدة الساحات، و الدفاع عن القدس و المسجد الأقصى، و تعزيز المقاومة و الحفاظ عليها كأهم الأولويات.

كما استذكر المؤتمر العام للأحزاب العربية شهداء الحركة القادة الميامين، و على راسهم الشهيد المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي، و الدكتور رمضان شلح رحمهما الله، و كل قادة سرايا القدس الابطال في الضفة و القدس و الشتات، و الذين ارتقوا شهداء في هذا المسيرة الطويلة و المباركة و الجرحى البواسل و الاسرى الابطال و كل المقاتلين الذين يمتشقون السلاح على امتداد فلسطين

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