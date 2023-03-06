مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص شرق نابلس

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين6/3/2023م، قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شرق مدينة نابلس في الضفة الفلسطينية المحتلة.

ووفقاً لمصادر صحفية، فإن مقاومون استهدفوا قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز بيت فوريك بوابل كثيف من الرصاص شرق مدينة نابلس، دون معرفة أن وقع إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة أوضاعاً أمنية صعبة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، وما يصاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن ارتقاء شهداء، وإصابة واعتقال المئات، وهو ما دفع المقاومون لاستهداف جنود الاحتلال في تلك المناطق ردا على الجرائم المتكررة بحق الفلسطينيين.