القائد النخالة يهنئ عائلة الشهيد صلاح أبو حسنين بزفاف نجلته

قدم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة التهنئة لعائلة الشهيد صلاح أبو حسين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة التهاني والتبريك بمناسبة زفاف نجلته .

وقال نجل الشهيد أحمد أن الأمين العام اتصل مقدما التهاني للعائلة بزفاف اخته "روان" مؤكدا أنه على أتم الاستعداد للقيام بسد مكان والده كما لو كان وجود وحي ".

وأبدى أحمد أبو حسنين نجل الشهيد فرحته باتصال الأمين العام مؤكداً انه على أتم الاستعداد للتضحية بمزيد من الشهداء تحت لواء الدين ومن أجل المسجد الأقصى المبارك خلف عاقد اللواء القائد أبو طارق النخالة .