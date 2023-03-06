دعاء ليلة النصف من شعبان للمريض 2023 بصيغة PDF ، ونشر لكم فريق فلسطين اليوم الإخباري ادعية مكتوبة ومستجابة في هذه الليلة المباركة من الشهر المبارك في هذه المقالة حيث جاءت بعد أن رصدنا عمليات بحث مرتفعة على السوشيال ميديا وأيضاً على محركات البحث المشهورة على مستوى العالم ابرزها محرك جوجل الشهير من أجل الوصول إلى دعاء ليلة النصف من شعبان التي تصادف اليوم ، وفي هذه السطور وضعنا لكم فضل هذه الليلة وبعد هذه المقدمة يمكن لكم التعرف على جميع التفاصيل التي جاءت على النحو التالي :

دعاء ليلة النصف من شعبان للمريض 2023

ويمكن لكم الان التعرف على دعاء ليلة النصف من شعبان للمريض 2023 وهو على النحو التالي: أولا: إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، يا رب اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، يا رب أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين

ثانيا: وفي الدعاء الثاني فقد جاء ، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".

ثالثا: وفي دعاء الثالث في ليلة النصف من شعبان للمريض 2023 وهو النحو التالي: اللهم يا مسهّل الشديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فضل ليلة النصف من شعبان 2023

ووفق العالم بن عثيمين عن فضل ليلة النصف من شعبان لا يوجد فضل مخصص لها ، وكل ما على المسلم هو تخصيصها للصلاة والصيام ، وسوف نقوم في ذكر احاديث نبوية شريفة عن هذه الليلة وهي في الفقرات التي تلي ذلك ، وقبل الانتقال إليها وضعنا لكم مقطع فيديو يوضح أكثر عن فضلها وهو .

ليلة النصف من شعبان 2023

وفي هذه الفقرات وضعنا لكم أحاديث نبوية شريفة عن أعمال وفضل ليلة النصف من شعبان وهي التالي : إذ كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله) متفق عليه.

وفي رواية: (ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا) متفق عليه.

ثانيا: وعن فضل ليلة النصف من شعبان ، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الشهر أحاديث كثيرة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو مكذوب (موضوع) ، وكان مما أحدث الناس وبدّلوا ما يعرف بالاحتفال بليلة النصف من شعبان ، ولم يرد في فضل قيام هذه الليلة أو تخصيص صيام نهارها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم.



ثالثا: وفي الفضيلة الثالثة من ليلة النصف من شعبان ، فقد ورد حديث وهو ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله ليطّلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن )) رواه ابن ماجة وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .

دعاء ليلة النصف من شعبان للمريض 2023 بصيغة PDF

ولقد وضعنا لكم رابط تحميل دعاء ليلة النصف من شعبان للمريض 2023 بصيغة PDF ويترتب على الجميع من الان الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــا .

دعاء ليلة النصف من شعبان 2023 – 1444 هـ

أولا: في الدعاء الأول من ليلة النصف من شعبان 2023 ، اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثانيا: في الدعاء الثاني من ليلة النصف من شعبان 2023 اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واشفِ مرضانا، وارحم موتانا.

ثالثا: في الدعاء الثالث من ليلة النصف من شعبان 2023 ، للهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

رابعا: في الدعاء الرابع من ليلة النصف من شعبان 2023 ، اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا بابًا في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

تحميل دعاء ليلة النصف من شعبان 2023 بصيغة PDF

ولقد وضعنا لكم رابط دعاء ليلة النصف من شعبان 2023 – 1444 هـ بصيغة PDF بحيث يمكن لجميع الأشخاص وزائري هذه المقالة من تحميلها بكل سهولة تامة بدون أي عوائق ويترتب على الجميع من الآن الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــا .

وفي ختام هذه المقالة التي نتناول بها دعاء ليلة النصف من شعبان للمريض 2023 بصيغة PDF نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .