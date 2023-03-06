مصر تعتزم طرح حصتها في أكبر شركة حكومية بالبورصة

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة المصرية تنوي طرح 10% من حصتها في شركة "المصرية للاتصالات.

وحسب ما أوردته "رويترز"، فإن الحكومة تمتلك 80% من "المصرية للاتصالات"، في حين أن 20% من أسهم الشركة حرة التداول في بورصة القاهرة.

وتشير التقارير إلى وجود منافسة شديدة بين "جهاز قطر للاستثمار" و"القابضة" (ADQ) أحد صناديق أبوظبي على شراء جزء من حصة "المصرية للاتصالات" في شركة "فودافون مصر".

الجدير بالذكر، أن أربعة شركات لخدمات الهاتف المحمول تعمل في مصر، هي "المصرية للاتصالات" الحكومية، و"فودافون مصر" التابعة لمجموعة فودافون البريطانية وتملك "المصرية للاتصالات" حصة 45% منها، و"أورنج مصر " التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية، و"اتصالات مصر" التابعة لاتصالات الإماراتية.