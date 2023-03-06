نادي الاسير: تدهور على صحة معتقل في سجون الاحتلال من طولكرم

يواجه الأسير محمد الخطيب (40 عامًا) من طولكرم، تدهورًا ملحوظًا على وضعه الصحيّ، وفق ما أورده نادي الأسير.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الأسير الخطيب يواجه مشاكل صحية مزمنة في الظهر؛ مع ظهور أعراض صحية جديدة صعبة، نتجت جرّاء آثار الأدوية التي تم تزويده بها على مدار الفترة الماضية، وبدأ يعاني من مشاكل في الكلى، وصعوبة الحركة تضاعفت لديه مقارنة مع الفترة الماضية.

وأضاف أنّ معاناة الأسير الخطيب بدأت منذ أكثر من عامين ونصف، وتحديدًا منذ شهر تموز/ يوليو 2020، وأصبح يعاني من أوجاع حادة في الظهر، وتبين لاحقًا أنّه مصاب بانزلاق غضروفي شديد، ووفقًا لشهادته، فإنه أمضى نحو 7 أشهر خلال تلك المدة، وهو طريح الفراش.