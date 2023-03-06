الداخلية تعلن عن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غد الثلاثاء (7 مارس 2023).

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غد هو للحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2023/9) هنـــــــــــــا ، وللحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/9) هنـــــــــــــــا .

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت الوزارة، المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما طالبت بإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.