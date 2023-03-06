الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين جنوب جنين

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 6/3/2023، حاجزين عسكريين جنوب جنين، بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن دوريات الاحتلال نصبت الحاجز على مفترق بلدة جبع، وأن قوات الاحتلال شرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات راكبيها، ما أدى الى إعاقة حركة المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا آخر على شارع جنين - نابلس على مفرق قرية العصاعصة، ما أدى إلى عرقلة تنقل المواطنين.

في السياق ذاته، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات عرابة، عنزة، سيلة الظهر، وعجة .