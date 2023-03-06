راصد جوي يوضح لمراسلنا: هل ستعود الأمطار لفلسطين الأسبوع المقبل

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الاثنين 6 مارس 2023، الحالة الجوية الفلسطينية اعتباراً من اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملموس في غير موعدها السنوي.

وأشار الراصد العلامي في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى انخفاض درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس، موضحاً أن الكتل الهوائية الخماسينية ضربت الأراضي الفلسطينية مبكراً على غير المعتاد وهو ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بذلك الشكل.

وأشار إلى أن موعد هبوب الكتل الهوائية الخماسينية يكون نهاية شهر مارس أو بداية ابريل، أو حتى مايو، منوهاً إلى أن الكتل الخماسينية التي ضرب الأراضي الفلسطينية أمس، أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة نحو 10 درجات مقارنة بمعدلها السنوي، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأتربة في الأجواء.

وأوضح، أن درجات الحرارة ستستمر في هذا المعدل حتى نهاية يوم الخميس المقبل، إذ تكون الأجواء في هذه الأيام مائلة للبرودة في ساعات الصباح الباكر، والمساء والليل، بينما تكون الأجواء أقبل برودة خلال ساعات الظهير والنهار.

وتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مجدداً بشكل طفيف يومي الجمعة والسبت من الأسبوع المقبل، وتكون الأجواء حارة نوعا ما في ساعات الظهيرة ومائلة للبرودة في ساعات الليل والمساء.

ورجّح أن تشهد الأجواء الفلسطينية بوادر لحالة مطرية منتصف الأسبوع المقبل، لكن التفاصيل غير واضحة تماماً حتى اللحظة، مشيراً إلى أن الرؤية تتضح بشأن تلك الحالة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعن علاقة هبوب الموجات الخماسينية بالصيف الحار، أضاف الراصد الجوي ليث العلامي، أنه على الرغم من هبوب كتل هوائية حارة على غير المعتاد، إلا إنه لا وجود لعلاقة علمية بأن الأراضي الفلسطينية ستشهد صيفاً حاراً ساخناً هذا العام.