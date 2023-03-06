آليات الاحتلال تهدم 3 منازل في حي واد الجوز بالقدس المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:55 ص
06 مارس 2023
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هدمت آليات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين 6/3/2023، 3 منازل في حي واد الجوز بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن تعزيزات عسكرية من قوات الاحتلال اقتحمت الحي المذكور، وفرضت طوقًا عسكريًّا على المنطقة، وطلبت من قاطني المنزلين اللذين يعودان لعائلة طوطح، ويؤويان 20 شخصا، تفريغ محتوياتهما، تمهيدا لهدمهما، بحجّة البناء غير المرخّص.

وأفاد أحد المتضررين من هدم منزله المواطن يحيى طوطح في اتصال هاتفي مع "وفا"، بأن الاحتلال هدم عددا من منازل العائلة في المنطقة ذاتها منذ عام 2015.

وأوضح أن محاولات عديدة بذلوها لترخيص هذه المنازل التي تم تشييدها منذ 25 عاما، ولكن بلدية الاحتلال ترفض ذلك.

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