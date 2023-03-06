د. البرغوثي: انتخابات الجهاد تأكيد على مسارها ونضالها في مواجهة المحتل

أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي، اليوم الثلاثاء 6 مارس 2023، أن إجراء حركة الجهاد الإسلامي انتخاباتها الداخلية في الوطن والشتات، وإعادة انتخاب القائد زياد النخالة أميناً عاماً لها لولاية ثانية، واختيار أعضاء مكتبها السياسي الجدد، هو تأكيد على الإيمان بمسار حركة الجهاد ونضالها في مواجهة المحتل "الإسرائيلي".

واعتبر د. البرغوثي في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إصرار حركة الجهاد على خوض انتخاباتها الداخلية في الوطن والشتات، على الرغم من الظروف المحيطة بفلسطين وقضيتها، دليل على الحالة الديمقراطية التي تعيشها الحركة، وهو أمر صحي تماماً على الجميع أن يحذو حذوهم.

كما عدّ أنّ هذه النماذج الديمقراطية في الممارسة التنظيمية مهمة جداً "يقصد حركة الجهاد الإسلامي"، معرباً عن أمله أن تكون ممراً لإجراء انتخابات فلسطينية شاملة، وانتخاب مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال: "جميع الحركات الفلسطينية تمر بأوضاع صعبة، لكن بعضها يمارس العملية الديمقراطية وآخرون يتهربون منها، لذلك فإن نموذج حركة الجهاد هو الذي يجب أن يسير عليه جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لأن إرادة الناس يُعبر عنها بالانتخابات".

وهنأ الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، حركة الجهاد الإسلامي على إجراء انتخاباتها الداخلية في الوطن والخارج، وتجديد الثقة بأمينها العالم القائد زياد النخالة لولاية ثانية واختيار مكتبها السياسي الجديد، مؤكداً أنها حققت نجاحاً باهراً، متمنيا لها التقدم في النضال الوطني ضد المحتل.

وأنهت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الانتخابات الداخلية العامة لاختيار الأمين العام للحركة وأعضاء المكتب السياسي لدورة جديدة تمتد لأربع سنوات، حيث تم اختيار 9 من أعضاء المكتب السياسي في كل من ساحتي قطاع غزة والخارج، بينما تخضع عملية اختيار أعضاء المكتب السياسي في القدس والضفة الغربية والسجون، لإجراءات أمنية خاصة بسبب الظروف المختلفة هناك.