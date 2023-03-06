مزهر يُهنئ القائد زياد النخالة بتجديد الثقة به أمينًا عامًّا لحركة الجهاد وبانتخاب هيئة قيادية جديدة

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، اتصالاً هاتفياً، مساء أمس الأحد، من نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة جميل مزهر، لتهنئته بنجاح العُرس الديمقراطي المتمثّل بانتخابات حركة الجهاد للدورة 2023 – 2027 في الوطن والشتات، الذي تُوّج بتجديد الثقة به أمينًا عامًّا.

وهنأ مزهر، أعضاء المكتب السياسي الذين نالوا الثقة، متمنّيًا التوفيق والنجاح للأمين العام وقيادة الجهاد الجديدة في إنجاز مهامّهم على المستويين الداخلي والوطني، بما يُشكّل رافعةً وطنيةً تصبّ في خدمة قضيّتنا الوطنيّة.

وأثنى نائب الأمين العام خلال المداخلة على إصرار حركة الجهاد على إنجاز العملية الديمقراطية للحركة، وبانتخاب هيئة قيادية جديدة، رغم الظروف الصعبة التي تمرّ بها القضية الوطنية الفلسطينية، واستمرار العدوان الصهيوني الشامل على شعبنا، واستهدافه لفصائل المقاومة ومن بينها حركة الجهاد.

وأكد على خطّ المقاومة الذي تتبنّاه حركة الجهاد في برنامجها ورؤيتها وعملها الميداني، مُعبّرًا عن اعتزازه بالعلاقات الثنائيّة المشتركة المتينة التي تربط حركة الجهاد الإسلاميّ والجبهة الشعبيّة، التي نراها في أوج صورها في ميدان مواجهة ومقاومة العدو الصهيوني، وفي الحراك السياسي حيث هناك شبه إجماع بين الجبهة والجهاد على الرؤية السياسيّة والموقف من مختلف القضايا خاصّةً في مواجهة العدوان.

وشدّد اخلال المكالمة الهاتفية مع القائد النخالة على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين الجبهة وحركة الجهاد ليصل إلى مستوياتٍ أكبر وأوسع وفي مختلف القضايا، بما يسهم في تعزيز الخط المقاوم وتقويته وتصليبه، وتعزيز والرؤية السياسية الوطنية المتمسكة بالثوابت وبخيار المقاومة وبالوحدة، في مواجهة حكومة الاحتلال الفاشية والمخطّطات التي تستهدفُ تصفية القضيّة الفلسطينيّة.

بدوره، عَبّر القائد النخالة عن شكره العميق للرفيق نائب الأمين العام أبو وديع على هذه المكالمة المهمّة، مؤكّدًا على القضايا السياسية ذاتها التي طرحها الرفيق مزهر.

وشدّد القائد النخالة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائيّة وتمتينها، وبأنّ الجبهة والجهاد سيسيرون معًا وسويًّا على طريق التحرير والعودة.