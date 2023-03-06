القيادي بدران يُهنئ حركة الجهاد الإسلامي وأمينها العام

بارك حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاثنين 6/3/2023، للقائد زياد النخالة نيله ثقة إخوانه في حركة الجهاد الإسلامي وانتخابه أميناً عاماً للحركة لولاية ثانية.

وأعرب بدران في تصريح صحفي، عن اعتزازهم في حركة حماس بالعمل مع الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي، تنسيقاً وتشاوراً، في كلّ ما يخص خدمة شعبنا وقضيته الوطنية.

وتقدم بدران، بخالص التهنئة والتبريكات لكل الإخوة أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، داخل فلسطين وخارجها، الذين تمّ انتخابهم في هذه الدورة.

وتمنى لهم جميعاً بالتوفيق والنجاح في خدمة شعبنا ومشروعنا النضالي الذي يتعزّز بالوحدة الوطنية والتمسّك بالمقاومة سبيلاً لتحرير أرضنا ومقدساتنا.

وأنهت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الانتخابات الداخلية العامة لاختيار الأمين العام للحركة وأعضاء المكتب السياسي لدورة جديدة تمتد لأربع سنوات، حيث تم اختيار 9 من أعضاء المكتب السياسي في كل من ساحتي قطاع غزة والخارج، بينما تخضع عملية اختيار أعضاء المكتب السياسي في القدس والضفة الغربية والسجون، لإجراءات أمنية خاصة بسبب الظروف المختلفة هناك.