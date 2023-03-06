خريشة: انتخابات الجهاد الإسلامي إنجاز كبير وتنامي لوتيرة المقاومة في فلسطين

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. حسن خريشة، أن انتخابات حركة الجهاد الإسلامي وتجديد الثقة لأمينها العام القائد زياد النخالة لولاية ثانية، واختيار أعضاء مكتبها السياسي، هو تجديد لشرعية ونهج المقاومة على الساحة الفلسطينية.

وقال د. خريشة في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن إجراء انتخابات داخلية للحركة الجهاد الإسلامي، واختيار قادتها الجدد رغم الظروف والتحديات، هو تنامي لوتيرة المقاومة في الأراضي الفلسطينية وإنجاز كبيرُ منها، يحظى بثقة واحترام جماهير الشعب الفلسطيني لهذه الحركة وقيادتها.

ويرى أن العملية الديمقراطية داخل حركة الجهاد الإسلامي هو مكسب للشعب الفلسطيني، داعياً الفصائل الفلسطينية الأخرى لأن تسير على نهج وطريق حركة الجهاد الإسلامي، مضيفاً: "انتخابات الحركة النزيهة هي بمثابة تجديد الثقة، وإضفاء شرعية لقيادتها التي تقاوم الاحتلال في كل زمان ومكان.

وأشار إلى أن نجاح انتخابات حركة الجهاد الإسلامي، بالرغم من كل الظروف والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، واتسام عملها المقاوم بالسرية، وبتشتت أماكن تواجد قياداتها في الداخل والخارج، هو أمر يحظى باحترام الشعب الفلسطيني بكل أطيافه ومكوناته.

وهنأ خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حركة الجهاد الإسلامي، بتجديد الثقة لأمينها العام القائد زياد النخالة لولاية ثانية، وانتخاب أعضاء مكتسبها السياسي في الوطن والخارج.

وأنهت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الانتخابات الداخلية العامة لاختيار الأمين العام للحركة وأعضاء المكتب السياسي لدورة جديدة تمتد لأربع سنوات.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، حول نتائج انتخابات الأمين العام والمكتب السياسي للحركة، أن العملية الانتخابية جرت بشكل شورى وديمقراطي وسادتها الروح الأخوية والأجواء الهادئة والإيجابية وبمشاركة واسعة من أبناء الحركة، بلغت نسبتها 95% من أصحاب الحق في الانتخاب وفق اللوائح الداخلية للحركة، في كل من ساحتي قطاع غزة والخارج، بينما تخضع عملية اختيار أعضاء المكتب السياسي في القدس والضفة الغربية والسجون، لإجراءات أمنية خاصة بسبب الظروف المختلفة هناك.