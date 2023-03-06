وسط توتر أمني: الاحتلال يغلق الضفة وغزة حتى يوم الأربعاء

قررت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، فرض إغلاق أمني شامل على الضفة المحتلة وقطاع غزة، خلال فترة عيد "المساخر- البوريم" اليهودي، وذلك في ظل حالة التوتر الأمني التي تشهدها الأراضي الفلسطينية جراء استمرار انتهاكات جيش الاحتلال، وذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة.

وأفاد موقع "i24" الإسرائيلي، أن "هذا القرار، جاء هذا في أعقاب تقييم للأوضاع الأمنية ترأسه وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، مع كبار المسؤولين في الجيش ومنسق المناطق في الحكومة".

وأقرت حكومة الاحتلال خلال الاجتماع المذكور، عدم السماح بدخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية البالغ عددهم 150 ألفا، و17 ألفا آخرين من قطاع غزة ابتداء من الساعة الـ17:00 من اليوم وحتى نهاية العيد منتصف ليلة الأربعاء وذلك في أعقاب التصعيد الأمني الأخير، حيث أن الوضع القابل للانفجار".

وذكرت أنه "خلال الإغلاق ستبقى الحواجز المخصصة للبضائع مفتوحة، كما سيسمح التنقل للحالات الانسانية والاستثنائية، وسيكون هذا خاضعا لموافقة منسق الحكومة في المناطق".

وخلال السنوات الأخيرة، يفرض الجهاز الأمني الإسرائيلي إغلاقا على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عيد "المساخر"، إلا أنه في العام الماضي وبشكل استثنائي، صدر قرار عدم فرض الإغلاق على الضفة فترة العيد حيث كانت الأوضاع هادئة نسبيا في حينه.