الشيخ عزام يزور قبر الشهيد القائد خالد منصور ويؤكد: "سرايا القدس" اسمٌ مضيء وستواصل دورها

توجه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، فور تجديد الثقة به في الانتخابات الداخلية الأخيرة، إلى قبر الشهيد القائد خالد منصور، الذي ارتقى في معركة (وحدة الساحات)، في آب/ أغسطس من العام الماضي.

وقال الشيخ عزام :"جئنا لكي نقف أمام قبر الشهيد القائد أبو منصور، ونقول له: إن "الجهاد الإسلامي" سيكون بخير، وإن سرايا القدس ستكون بخير. سرايا القدس التي وهبها كل ثوانيه، وكل دقائق حياته، وختم هذه الرحلة المباركة فداءً للإسلام، ولفلسطين، وللأمة كلها".

وأضاف: "جئنا هنا لنقول للشهداء القادة خالد منصور وبهاء أبو العطا وتيسير الجعبري وقائمة التضحيات التي قدمها شعبنا وحركتنا تطول وتطول: إن "الجهاد الإسلامي" بتضحياتكم ودمائكم سيكون أفضل إن شاء الله، وإن سرايا القدس التي ملكت هذا الاسم المضيء، وسطرت أعظم الملاحم والانجازات ستواصل دورها بإذن الله".

وختم الشيخ عزام حديثه بتوجيهه تحية إجلال لأرواح الشهداء أبطال معركة (وحدة الساحات) وفي مقدمتهم القائدين خالد منصور وتيسير الجعبري، ورأفت شيخ العيد، وزياد المدلل، وسلامة عابد، وللقائد بهاء أبو العطا، ولكل شهداء الشعب الفلسطيني وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وفاز الشيخ عزام بعضوية المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي لأربع سنوات قادمة، ضمن الانتخابات الداخلية للحركة التي جرت مؤخراً وأسفرت عن فوز الأخ المجاهد القائد زياد النخالة بمنصب الأمين العام للحركة لولاية ثانية تمتد لأربع سنوات، بالإضافة لتسعة أعضاء من المكتب السياسي لحركة الجهاد.