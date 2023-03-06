سيفجر المنطقة..إيتمار يحرض على هدم وتدمير منازل الفلسطينيين خلال شهر رمضان

حرض ما يسمى بوزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، على مواصلة عمليات هدم المنازل الفلسطينية التي بنيت بدون ترخيص بالقدس المحتلة، خلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت مصادر عبرية لهيئة البث "الإسرائيلية" العامة الناطقة بالعربية، فإنه المتبع منذ سنوات تجنب تنفيذ أي عمليات هدم خلال شهر رمضان في القدس المحتلة تجنبًا للتصعيد والتوتر في المنطقة.

وأفادت المصادر، أن جيش الاحتلال بدأ يعد العدة لتنفيذ تعليمات بن غفير على الرغم من التكلفة المحتملة ومن التحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية من تحركاته، غير أنه يتجاهل هذه التحذيرات ويصدر تعليماته للشرطة على غير المعتاد.

وقالت مصادر "إسرائيلية"، إن رئيس الحكومة في تل أبيب بنيامين نتنياهو أجرى مؤخرًا محادثات مع رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، أفضت إلى إجماع المؤسسة الأمنية على وقف عملية "تطبيق القانون" التي أطلقها بن غفير في شرقي القدس، والتي تصاعدت وتيرتها بفرض غرامات وهدم مبان شيدت بدون تراخيص، وعلى ضوء ذلك انتدب نتنياهو سكرتيره العسكري لإقناع بن غفير بوقف عملية الهدم المتواصلة.

وتعقيبًا على ذلك، قال ابن غفير صباح اليوم، إن حلول شهر رمضان لا يعني الاستسلام أمام من يخالف القانون، تمامًا مثلما لا نتهاون في تطبيق القانون خلال أعياد اليهود. وفق قوله.