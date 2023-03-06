هنية يهنئ المدلل بانتخابه عضواً للمكتب السياسي لحركة الجهاد

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الاثنين 6 مارس 2023، الأخ القيادي د. أحمد المدلل بانتخابه عضواً المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وقدّم هنية خلال اتصال هاتفي مباركته وتهنئته للقيادي المدلل وللحركة، مؤكداً اعتزاز "حماس" بالعملية الانتخابية وتحالفها مع الجهاد الاسلامي على طريق تحرير فلسطين.

بدوره قدم القيادي المدلل شكره وتقديره لهنية على هذا الاتصال وأكد أن العملية الانتخابية جاءت تعزيزاً لقوة وقدرة حركة الجهاد الإسلامي على مواصلة حملها لراية الكفاح والمقاومة.