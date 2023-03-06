بالفيديو 4 إصابات.. الاحتلال يقتحم "عقبة جبر" بأريحا وسط اندلاع اشتباكات مسلحة

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في وقت متأخر من ليل اليوم الاثنين 6 مارس 2023 مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بجروح مختلفة.

وقال مدير مستشفى أريحا ناصر العناني إن: "4 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم عقبة جبر جنوب أريحا فجر اليوم وحالتهم مستقرة".

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، بأن قوات الاحتلال انتشرت في محيط منزل شلون في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال، بينما ناشدت مساجد مخيم عقبة جبر المواطنين عبر مكبرات الصوت، للتصدي لقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال الخميس الماضي مخيم عقبة جبر في أريحا وحاصرت منزلاً واعتقلت 3 شبان بعد اشتباكات مسلحة استمرت لساعات.