هنية يهنئ القائد النخالة بإعادة انتخابه أمينًا عامًا لحركة "الجهاد"

هاتف الأخ المجاهد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، القائد المجاهد، زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، حيث بارك له الثقة التي أولاه إياها إخوانه في حركة الجهاد الإسلامي للاستمرار في قيادة الحركة.

وأشاد هنية خلال اتصاله بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، قائلاً "إن هذا الالتزام بتعزيز قيم الشورى والتداول القيادي لحركة مجاهدة تجري الانتخابات ونحن تحت الاحتلال والحصار دليل عافية وصحة واستقامة سياسية، مؤكدًا وقوف الحركتين معًا في مسيرة الجهاد والمقاومة المباركة حتى يأذن الله بالنصر والتحرير وكنس الاحتلال عن أرض فلسطين".

وعبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال الاتصال عن تهنئته لكل أعضاء المكتب السياسي المُنتخبين على ثقة إخوانهم بهم، مؤكدًا الوقوف معًا في هذه المسيرة المباركة بما يخدم شعبنا وقضيتنا وأمتنا.

من جانبه عبّر الأمين العام لحركة الجهاد عن شكره لهذا الاتصال، وأكد استمرار هذه العلاقة الأخوية العظيمة الراسخة مع حركة حماس والالتزام بذات الخط وذات النهج والاستمرار في المقاومة من أجل القضية والدين والوطن.