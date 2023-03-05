هيئة الأسرى تستعرض آخر المستجدات الصحية للمصاب حمدان

استعرضت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأحد، الحالة الصحية للأسير المصاب محمد حمدان (16عاما) من بلدة سيرا قضاء محافظة رام الله .

وقالت الهيئة في بيان لها: "إن محاميها كريم عجوة، قام بزيارة الأسير في مستشفى " تشعاري تصيدك "، من أجل الاطلاع على آخر المستجدات على صعيد وضعه الصحي".

وأضافت :"أن المصاب حمدان أجريت له أول أمس عملية في القدم اليمنى حيث تم إزالة البراغي التي كانت موضوعة في نفس القدم وتم وضع بلاتين وهو الآن في صحة جيدة ومستقرة".

ويُشار إلى أن المعتقل المصاب حمدان كان قد اصيب برصاص الجيش الاسرائيلي وعلى إثرها نقل إلى المستشفى.