العاهل الأردني يؤكد ضرورة التهدئة وخفض التصعيد

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

كما طالب الملك الأردني، وقف أية إجراءات أحادية الجانب قد تؤدي لزعزعة الاستقرار وتقوض فرص تحقيق السلام.

ونوّه، لدى لقائه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إلى ضرورة تكثيف الجهود لخلق أفق سياسي يمهد الطريق إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وجدد الملك الأردني، التأكيد على أهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.