خلال اتصال مع الشيخ عزام

  هنية يهنئ "الجهاد الإسلامي" بانتخابات مكتبها السياسي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:50 م
05 مارس 2023
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هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أ. إسماعيل هنية، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بانتخابات مكتبها السياسي وأمانتها العامة. 

و قدم هنية خلال اتصال هاتفي مع  الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ، مباركته وتهنئته للحركة، مؤكداً اعتزاز "حماس" بالعملية الانتخابية وتحالفها مع حركة الجهاد الاسلامي على طريق تحرير فلسطين. 

بدوره، قدم الشيخ عزام، شكره و تقديره لهنية على هذا الاتصال وأكد أن العملية الانتخابية جاءت تعزيزاً لقوة و قدرة حركة الجهاد الإسلامي على مواصلة حملها لراية الكفاح و المقاومة. 

وشدد الشيخ عزام، على سعي المكتب السياسي الجديد لتعزيز العلاقة مع حركة حماس بما يعود بالخير على شعبنا وقضيتنا، والسعي لتقديم نموذج للمقاومة في فلسطين يحفز الأمة للنهوض و إسناد الشعب الفلسطيني.

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