بالصور ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد بسباعية

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزاً كاسحاً وتاريخياً على غريمه التاريخي مانشستر يونايتد، في قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت عُقدت المباراة، مساء الأحد، على ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول، ضمن منافسات الجولة رقم 26 من الدوري الإمجليزي.

وخلال المباراة، استطاع ليفربول الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 7-0، ليفشل الشياطين الحمر في فك عقدة ملعب "أنفيلد" بالبريميرليج.

وكان قد فشل مانشستر يونايتد منذ يناير/ كانون الثاني 2016، في تحقيق الفوز على "أنفيلد" بالبريميرليج، حيث يكون بمباراة اليوم قد خسر 5 مرات وتعادل 3 في آخر 8 مواجهات بينهما على هذا الملعب.

وفي أحداث المباراة، وقبل نهاية الشوط الأول بـ4 دقائق، استطاع ليفربول التقدم في النتيجة بواسطة جناحه الهولندي كودي جاكبو.

وعقب بداية الشوط الثاني بدقيقتين، واصل ليفربول تقدمه، وسجل الهدف الثاني بواسطة الأوروجواياني داروين نونيز.

كما سجل في الدقيقة 50، جاكبو هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لفريقه، علما بأن هذا الهدف جاء من صناعة المصري محمد صلاح.

وسجل محمد صلاح نجم المباراة الأول، هدف ليفربول الرابع في الدقيقة 66، ليصبح الهداف التاريخي لليفربول في البريميرليج بواقع 128 هدفا بالتساوي مع روبي فاولر.

وثم واصل مانشستر يونايتد وانهياره واستقبل الهدف الخامس بواسطة نونيز في الدقيقة 77، ليكون هدفه الشخصي الثاني باللقاء.

ويُشار إلى أنه رفض صلاح أن ينهي اللقاء، دون أن ينفرد بلقب الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي (128)، بتسجيله سادس أهداف ليفربول بالدقيقة 83.









