الاحتلال يحكم على 5 أسرى مقدسيين بالسجن الفعلي

أصدرت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد 5-3-2023، أحكاماً بالسجن بحق 5 مقدسيين ولفترات متفاوتة.

وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد ابو عصب، بأن قوات الاحتلال أصدرت حكماً على الشقيقين مصعب وخالد الصباح بالسجن لمدة ثلاثة أعوام.

ويُشار إلى أن ‏شقيقهم محمد يقضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات ووالدهم الشيخ خالد الصباح موقوف ينتظر المحاكمة، حيث يقبع الأسيران مع والدهم و شقيقهم محمد في سجن "نفحة الصحراوي".

كما، أوضح أبو عصب أن الاحتلال حكم بالسّجن الفعلي لسنوات بحق ثلاثة أسرى مقدسيين من عائلة جابر.

وبين أنه أصدرت المحكمة المركزية للاحتلال في القدس، اليوم الأحد أحكاما بالسّجن الفعلي على ثلاثة أسرى مقدسيين ما بين 4-9 سنوات، وهم عمر ويوسف وأشرف جابر، وفرضت على كل منهم غرامة مالية كبيرة وهم:

• الأسير المقدسي عمر عصام جابر ( 6 سنوات ) غرامة 20 ألف شيقل

• الأسير المقدسي يوسف عصام جابر (9 سنوات) غرامة 20 ألف شيقل

• الأسير المقدسي أشرف توفيق جابر (45 شهرًا ) غرامة 5 آلاف شيقل.