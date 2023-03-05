جالانت: دعوات العصيان قد تؤدي للإضرار بمهام الجيش "الإسرائيلي"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 5-3-2023، عن وجود خشية لدى وزير حرب الاحتلال من أن تؤدي دعوات العصيان بالجيش الصهيوني للإضرار بعمله ومهامه.

وبحسب القناة 14 العبرية، قال وزير حرب حكومة الاحتلال يوآف غالانت تعقيبًا على عصيان الطيارين لأوامر التدريب بسبب خطة إضعاف القضاء: "الوضع اليوم يتطلب منا أن نجلس للحوار، وبسرعة".

وأضاف وزير حرب الاحتلال غالانت : "نحن نواجه تحديات خارجية ثقيلة ومعقدة، وأي دعوة للعصيان تضر بعمل الجيش وقدرته على القيام بمهامه".

من جانبه، قال وزير الحرب السابق وأحد أقطاب المعارضة الصهيونية بيني غانتس: "شوارع البلاد ستمتلئ بمليون متظاهر في حال استمرت إجراءات قوانين إضعاف جهاز القضاء"..

بالمقابل، وبحسب القناة 14 العبرية، فقد قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "ليس هناك نية لحل الحكومة، وقد حان الوقت لتطبيق سياسة اليمين.

رئيس أركان جيش الاحتلال يحذر الحكومة: "اتساع دائرة الاحتجاج على مخطط إضعاف جهاز القضاء، قد يضر في كفاءة وأهلية الجيش الإسرائيلي".

من ناحيتها، قناة كان العبرية: "في خطوة غير معتادة.. الشاباك سيتولى مهمة تأمين وحماية عائلة نتنياهو، بعد إنقاذ سارة نتنياهو من حصار الكوافير قبل أيام".