مصادر تكشف موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر فبراير2023

رجحت مصادر خاصة لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الأحد5/3/2023م، أن يكون موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر فبراير2023، يوم الثلاثاء المقبل 7/3/2023م.

وأكدت المصادر نقلاً عن مسؤول بنكي، أن النسبة المتوقعة لقيمة صرف الرواتب ستكون بنسبة الشهر الماضي (يناير) 85% دون صرف مستحقات، وأن عملية الصرف ستكون يوم الثلاثاء وفقاً لتعميم وصلهم من وزارة المالية في رام الله.

وصرفت مالية رام الله الشهر الماضي رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر يناير 2023، بنسبة 85% دون مستحقات.

يذكر أن رواتب السلطة تصرف في قطاع غزة لقرابة 78 الف عسكري ومدني.