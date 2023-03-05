تشكيلة برشلونة اليوم ضد فالنسيا في الدوري اليوم

يواجه برشلونة الاسباني غريمه فالنسيا لحساب الجولة 24 في الدوري الاسباني الممتاز 2023، على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب نو، عند الساعة الـ5وربع بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، وعند الساعة الـ6وربع بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل شبكة بي ان سبورت القطرية مباراة برشلونة وفالنسيا وتحديداً قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي

تشكيلة برشلونة اليوم ضد فالنسيا في الدوري الاسباني

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة أمام فالنسيا، مساء اليوم الأحد، بتشكيل في حراسة المرمى: تير شتيغن.

وخط الدفاع : جول كوندي، ماركوس ألونسو، رونالد أراخو، أليخاندرو بالدي.

أما خط الوسط: فرانك كيسييه، فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس.

وفي الهجوم: رافينيا دياز، جافي، فيران توريس.

تشكيلة برشلونة اليوم أمام فالنسيا

وسيغيب عن مباراة برشلونة وفالنسيا الليلة كلاً من:" روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي وبيدري" بسبب الإصابة.

يذكر أن برشلونة تغلب على فالنسيا في مباراة الذهاب في الدوري الاسباني بنتيجة 1/0